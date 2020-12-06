Челябинск, 6 декабря, 2020, 09:46 — ИА Регнум. В Челябинской области за 5 декабря выявили ещё 302 носителя коронавируса. Такие данные 6 декабря приводит оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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С начала пандемии в регионе выявили уже 28 452 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 9437.

За сутки медиками были выписаны по выздоровлению 159 человек, а с весны уже 18 019.