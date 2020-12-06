Киев, 6 декабря, 2020, 09:24 — ИА Регнум. Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук предложил отключить Российскую Федерацию от международной расчетной системы SWIFT и ужесточить санкции против Москвы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина-24».

Цитата из м/ф «Слон и Моська». Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!

Кравчук заявил, что спустя год после последних переговоров лидеров стран «нормандской четверки» в Париже (Германия, Франция, Россия, Украина) никаких существенных подвижек на переговорах в Минске добиться не удалось. В связи с этим украинская сторона намерена поменять тактику.

Единственное, что удалось сделать, так это достичь договоренностей о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, отметил Кравчук.

«Больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано», — считает политик.

Если до конца 2020 года ничего не произойдет, то в начале 2021 года у Киева возникнет «новый стандарт нашего понимания ситуации».

Под этим «новым стандартом» Кравчук имеет ввиду ужесточение санкций против России и отключение её от международной расчетной системы SWIFT.

Стоит отметить, что ни то, ни другое Украина сделать самостоятельно не может. Она будет просить об этом западные страны.