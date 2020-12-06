Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 3000 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 6 декабря.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на рынке в Ростове-на-Дону

По информации ведомства, тушение разбито на четыре боевых участка, проложено пять пять магистральных линий. Объявлен сбор личного состава трёх пожарно-спасательных гарнизонов (Новочеркасский, Аксайский, Ростовский) и специализированной пожарно-спасательной части.

К месту происшествия дополнительно направлены четыре единицы техники повышенной проходимости и ёмкости. Число огнеборцев увеличено до 192 человек, пожар тушат с помощью 66 единиц техники.