Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2020, 09:05 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на одном из рынков загорелся торговый павильон, в котором располагается склад с пиротехникой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 6 декабря.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на рынке

Сообщение о возгорании на улице Малое Зелёное Кольцо, 3 в экстренные службы поступили примерно в 6:30 мск. Пожарные расчёты отправились на борьбу с огнём в двухэтажном торговом павильоне. Возгоранию был присвоен четвёртый ранг сложности. Распространение огня шло достаточно быстро, пламя перекинулось на павильон с пиротехническими изделиями.

«По состоянию на 8:00 мск площадь пожара составляет 2500 кв. метров. Это двухэтажный торговый павильон, в нём несколько магазинчиков. Один из них был с пиротехникой», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают 144 человека и 44 спецмашины.