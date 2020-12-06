Ханты-Мансийск, 6 декабря, 2020, 09:00 — ИА Регнум. В Югре ввели новое ограничение в связи с эпидемической обстановкой по коронавирусу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан

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С 7 декабря 2020 года при посещении предприятий общепита необходимо регистрировать номер телефона в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 6 декабря 35 666 случаев. Излечились 30 866 югорчан, 441 пациент с COVID-19 скончался (на пять человек более, чем днём ранее). .