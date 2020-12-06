Ханты-Мансийск, 6 декабря, 2020, 08:33 — ИА Регнум. В Югре за сутки лабораторно подтверждены 227 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 221 случай.

Основные очаги заражения в регионе на 6 декабря: Сургут — 36; Ханты-Мансийск — 27; Нефтеюганск — 23; Нягань — 22; Нижневартовск — 13; Нефтеюганский район — 12.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 6 декабря 35 666 случаев. Излечились 30 866 югорчан, 441 пациент с COVID-19 скончался (на пять человек более, чем днём ранее).