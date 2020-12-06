Киев, 6 декабря, 2020, 07:49 — ИА Регнум. О намерении разместить в южных областях Украины, имеющих выход к побережью Черного и Азовского морей, дивизионы, вооруженные береговым ракетным комплексом «Нептун» заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Об этом он рассказал в интервью «Урядовому порталу», опубликованном 5 декабря.

President.gov.ua Береговой ракетный комплекс «Нептун»

По словам министра, средства для дальнейшей реализации ракетно-реактивной программы возглавляемым им министерством найдены. И в ближайшее время будет сформирован официальный заказ и поставлены задачи по количеству и срокам поставки ракетных комплексов.

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Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что ракетный комплекс «Нептун» станет «мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море».

«Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», — добавил Таран.

По словам министра, следующий этап предполагает создание корабельного варианта комплекса «Нептун». Кроме того, ракетные катера, которые проектируют для военно-морских сил Украины по словам министра должны быть адаптированы к использованию противокорабельной ракеты, входящей в состав комплекса «Нептун».

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Напомним, ранее командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что в 2021 году в составе ВМС Украины появятся три дивизиона береговых ракетных комплексов «Нептун» и все они будут размещены на побережье Черного и Азовского морей.

Отметим, 5 июля во время празднования дня военно-морских сил президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что принятие на вооружение данных ракетных комплексов сделает Украину «более сильным игроком» в акватории Черного и Азовского морей.