В минобороны Украины рассказали, где разместят ракетные комплексы «Нептун»
Киев, 6 декабря, 2020, 07:49 — ИА Регнум. О намерении разместить в южных областях Украины, имеющих выход к побережью Черного и Азовского морей, дивизионы, вооруженные береговым ракетным комплексом «Нептун» заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Об этом он рассказал в интервью «Урядовому порталу», опубликованном 5 декабря.
По словам министра, средства для дальнейшей реализации ракетно-реактивной программы возглавляемым им министерством найдены. И в ближайшее время будет сформирован официальный заказ и поставлены задачи по количеству и срокам поставки ракетных комплексов.
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Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что ракетный комплекс «Нептун» станет «мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море».
По словам министра, следующий этап предполагает создание корабельного варианта комплекса «Нептун». Кроме того, ракетные катера, которые проектируют для военно-морских сил Украины по словам министра должны быть адаптированы к использованию противокорабельной ракеты, входящей в состав комплекса «Нептун».
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Напомним, ранее командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что в 2021 году в составе ВМС Украины появятся три дивизиона береговых ракетных комплексов «Нептун» и все они будут размещены на побережье Черного и Азовского морей.
Отметим, 5 июля во время празднования дня военно-морских сил президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что принятие на вооружение данных ракетных комплексов сделает Украину «более сильным игроком» в акватории Черного и Азовского морей.