Тюмень, 6 декабря, 2020, 06:05 — ИА Регнум. В Тюмени в 2020 году ледовый городок с Цветного бульвара перенесли на площадь 400-летия Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Каток на набережной Туры

Центральный округ Тюмени украсили 161 светящейся снежинкой с завитками, а на Цветном бульваре завершается монтаж высокой елки. Сейчас там зажглись огни на тюменских Белых медведях. Компания СУЭНКО подарила жителям областного центра медведей Матильду Потаповну, Умку, Топтыжку и Пломбира.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Матильда Потаповна вышла из берлоги

На набережной реки Туры открылся каток, который работает до 23:00. Открыт прокат коньков, кафе, раздевалки, туалет, сделаны подходы ко льду.