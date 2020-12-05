Далматово, Курганская область, 5 декабря, 2020, 20:24 — ИА Регнум. В курганском Далматовском монастыре возобновились богослужения. Об этом сообщается в группе Успенского Далматовского мужского монастыря «ВКонтакте».

Https://vk.com/dalmate Далматовский монастырь. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 3-4 декабря 2020 года.

На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 3−4 декабря 2020 года возобновились ежедневные богослужения в Скорбященском храме Далматовского монастыря.

Богослужения были вынужденно прекращены на три недели в связи с госпитализацией клириков Далматовской обители для лечения коронавирусной инфекции.

«В настоящее время большинство насельников монастыря прошли курс лечения и возвращаются к своим обычным послушаниям», — сообщают в монастыре.