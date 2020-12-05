Москва, 5 декабря, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Заявление бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что он назначен на пост специального представителя президента России по связям с международными организациями, вызвало шквал негодования со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

»Это как с Медведевым. Вроде бы на всю страну объявил, что убрал его, а на самом деле просто приблизил к кормушке, из касты неприкасаемых!» — написал Сергей Ф.

Многие комментаторы оказались поистине возмущенны данной новостью. Граждане заявили о своей уверенности в том, что после увольнения со своего поста руководителя компании «Роснано» Чубайс исчезнет из российской политики и бизнеса.

«А что, «Роснано» не дало ожидаемых денежек? Мы, наивные, думали, что этого «прихватизатора» вообще уберут с глаз народа, а оно во как! Полномочный, значит? Ну-ну. Где-то ещё Мутко затихарился в последнее время», — пишет пользователь Надежда.

Отдельные комментаторы пришли к выводу, что Чубайс не может исчезнуть из российской политики по той причине, что данная фигура слишком важна для США.

«Во времена Ельцина господин Чубайс был решалой. Все вопросы с Америкой шли через него. Даже когда его хотели потопить, именно американская сторона давила на Ельцина, дескать, мы будем работать только с Чубайсом. Я бы уже в те времена задумался о непонятной «любви» американцев к Чубайсу. Такие не тонут. Их просто так не отпускают на пенсию», — написал пользователь под псевдонимом «Hakuna Matata».

Некоторые пользователи всё же попытались задуматься о том, каким образом сложится судьба Чубайса на новом посту. Они отметили, что у данного человека, вероятно, получится хорошо налаживать связи с представителями других государств.

«Чубайс, как спецпредставитель президента по связям с международными организациями, наверное, будет налаживать связи с бандюками всего мира. Для достижения целей устойчивого развития наших беглых миллиардеров и депутатов и чиновников, имеющих двойное гражданство. А проще говоря, будет готовить почву для их переезда за границу», — считает пользователь под псевдонимом «Pravdolyub».

Редакция ИА REGNUM не смогла найти позитивного отклика в сети на деятельность Чубайса, впору объявить конкурс на тему «Кто похвалит Чубайса лучше всех».

Напомним, 5 декабря бывший глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о том, что он назначен на пост специального представителя президента России по связям с международными организациями.