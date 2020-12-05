Калуга, 5 декабря, 2020, 16:57 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 152 человек за последние сутки, сообщает 5 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе было зарегистрирован 154 подтверждённых случая.

Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 16 тыс. 738 человек, 1 тыс. 185 человек находятся на лечении, 15 тыс. 435 человек выздоровели, 118 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (215), в Обнинске (107), в Боровском районе (92) и в Людиновском районе (81).