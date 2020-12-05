Калининград, 5 декабря, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

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»Сегодня ситуация сохраняется достаточно стабильной. Прироста значимого мы не видим, он умеренный», — сказал министр журналистам в ходе рабочей поездки в Калининград.

Вместе с тем Мурашко добавил, что для снижения заболеваемости нужно сохранять профилактические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 28 782 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии это «рекордный» суточный прирост. За сутки зафиксировано 508 смертей от COVID-19. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 27 644 человека.

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