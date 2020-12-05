Москва, 5 декабря, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в ближайшие десятилетия наша страна будет прирастать Арктикой. Об этом он заявил сегодня, 5 декабря, в ходе встречи с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России» в формате видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Путин напомнил, что более 70% российской территории находится в северных широтах. То, что происходит на Севере, представляет для России особый интерес и ценность, подчеркнул президент. Развитие Севера — это будущее России, там много природных ископаемых.

«В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи», — сказал российский лидер.

Но при этом Путин отметил, что природа Арктики в высшей степени уязвима и с ней надо обходиться бережно.

«И хозяйственная деятельность, конечно, должна подстраиваться под особенности Арктики и российских северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск», — подчеркнул президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Путин дал поручение по подготовке председательства нашей страны в Арктическом совете.