Путин: Россия будет прирастать Арктикой
Москва, 5 декабря, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в ближайшие десятилетия наша страна будет прирастать Арктикой. Об этом он заявил сегодня, 5 декабря, в ходе встречи с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России» в формате видеоконференции.
Путин напомнил, что более 70% российской территории находится в северных широтах. То, что происходит на Севере, представляет для России особый интерес и ценность, подчеркнул президент. Развитие Севера — это будущее России, там много природных ископаемых.
Но при этом Путин отметил, что природа Арктики в высшей степени уязвима и с ней надо обходиться бережно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Путин дал поручение по подготовке председательства нашей страны в Арктическом совете.