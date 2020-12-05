Салехард, 5 декабря, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Волонтёры Ямала в Международный день добровольцев встретились в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Координатор акции #МыВместе из села Новый Порт Елена Худи рассказала главе государства о ямальских волонтёрах, которые на квадроциклах и снегоходах добираются по тундре до нуждающихся, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Елена Худи в центре

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Село Новый Порт находится на побережье Обской губы, где суровое дыхание Арктики чувствуется раньше всех на Ямале и отопление отключают на месяц в году. Основная часть новопортовской команды команды #МыВместе — это представители коренных малочисленных народов Севера. Они еженедельно отрабатывают в среднем 10 заявок, доставляя в тундру лекарства, продовольствие, предметы первой необходимости и другое.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Общение президента России Владимира Путина с волонтёрами страны

«Ради безопасности тундровиков в период пандемии им рекомендовано не посещать посёлки. Поэтому по запросу наши добровольцы доставляли продукты в тундру. У меня в команде пятнадцать волонтёров. И когда вместе с ними на снегоходах летишь в тундру кому-то помогать, от эмоций просто дух захватывает. Мы понимаем всю ответственность, которая на нас лежит, и очень гордимся тем, что мы делаем», — рассказала президенту России Елена Худи.

Отмечается, что с марта по 5 декабря 2020 года ямальскими волонтёрами из #МыВместе выполнено почти 25 тысяч заявок, около тысячи человек разных профессий и возрастов стали участниками этой акции. Из них 198 человек представлены к награждению памятной медалью президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», ещё девять награждены медалью правительства региона «За преданность Ямалу».