Киев, 5 декабря, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым 4 декабря начала уголовное производство в отношении представителей австрийского архитектурного бюро «Coop Himmelb (l)au», которое принимает участие в строительстве оперного театра в Севастополе. Об этом 5 декабря написал специальный представитель по вопросам санкционной политики Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев на своей странице в социальной сети Facebook.

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По словам чиновника официальный Киев также запустил внутригосударственные процедуры для внедрения против австрийской компании санкций за сотрудничество с представителями российских властей в Крыму и «за пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии» Крыма.

Чиновник призвал представителей украинского и иностранного бизнеса отказаться от любых проектов с «Coop Himmelb (l)au».

Макеев подчеркнул, что Украина не станет терпеть откровенное игнорирование ее суверенитета и сотрудничество с «российской оккупационной администрацией», а руководство компании «Coop Himmelb (l)au» по его словам «решило встать на тонкий лед». Представитель внешнеполитического ведомства Украины также заявил, что руководству австрийской компании будет воспрещен въезд на Украину, а международная репутация австрийской компании «испытает серьезные потери».

«Теперь с именем этого бюро будет связано позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления, а его руководитель Вольф Прикс еще долго не избавится клейма «карманного архитектора Кремля», — написал Макеев.

Напомним, после государственного переворота, который произошел на Украине в феврале 2014 года, жители Крымского полуострова 16 марта 2014 года приняли решение выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. Официальный Киев не признает решение жителей полуострова и заявляет, что Российская Федерация якобы оккупировала Крым, который Украина считает своей территорией. После воссоединения Крыма с РФ Украина организовала жителям Крымского полуострова продовольственную, энергетическую и водную блокады. При этом в Киеве утверждают, что жители Крыма являются украинскими гражданами.