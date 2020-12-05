Луганск, 17 декабря, 2019, 12:27 — ИА Регнум. За сутки украинские силовики один раз обстреляли территорию ЛНР, сообщили 17 декабря в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«С позиций 14-й бригады ВСУ из вооружения БМП обстрелян район населённого пункта Смелое», — сказано в сообщении.

В данный момент информация о потерях и разрушениях уточняется.

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала три боевые машины пехоты (БМП) ВСУ в жилом массиве населённого пункта Муратово.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за 2019 год защитники Донбасса сбили более 50 украинских беспилотников.

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