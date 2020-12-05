Курган, 5 декабря, 2020, 14:04 — ИА Регнум. В Курганской области лабораторно подтверждены 107 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 28 зарегистрированы в Кургане, сообщает 5 декабря региональный оперативный штаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лабораторные исследования на коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 105 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 5 декабря выявлено 9326 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 8056 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.