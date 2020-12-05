Москва, 5 декабря, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову в честь 79-й годовщины начала контрнаступления в битве под Москвой возложил мэр российской столицы Сергей Собянин. Об этом 5 декабря сообщает телеканал «Москва 24».

Mos.ru Возложение венков к могиле неизвестного солдата в честь годовщины битвы под Москвой

Также в церемонии возложения венков и цветов принимали участие представители волонтерского движения, при этом из-за пандемии коронавируса на мероприятии не присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. После церемонии перед ее участниками прошел маршем батальон почетного караула.

Кроме этого, Собянин пообщался с использованием видеосвязи с председателем Московского комитета ветеранов войны Иваном Слухаем, поздравив последнего с 96-летием, которое ветеран отмечает сегодня.

«Так случилось, что ваш день рождения совпал с этой датой. Я поздравляю вас, желаю счастья, здоровья, бодрости духа, чтобы вы нас радовали, находясь в строю, во главе нашей ветеранской организации», — сказа мэр российской столицы.

Отметим, 5 декабря в РФ отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году, данная дата является одним из дней воинской славы России. 79 лет назад советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление и в результате Битвы под Москвой группировка гитлеровцев, в состав которой входило 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии, была полностью разгромлена. Враг был отброшен от Москвы.