Израиль, 5 декабря, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Два человека были застрелены в течение нескольких часов вечером 4 декабря в арабских городах Израиля, в результате чего общее количество убийств, совершенных в арабском секторе Израиля, достигло 101 с начала 2020 года. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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29-летний Ахмад Мухаммад Джамаль Ахри был застрелен в пятницу вечером во время драки между двумя многодетными семьями в арабском городе Кабул в Западной Галилее. По данным полиции, Ахри был единственным раненым в драке, прежде чем вмешались правоохранители. Бригада медиков установила его смерть на месте происшествия.

Всего через несколько часов израильская полиция сообщила о еще одной крупной драке между двумя семьями, на этот раз в преимущественно бедуинском южном городе Рахат, в ходе которой был тяжело ранен 25-летний Юсеф Махрус Абу Сата. Он был эвакуирован в больницу Сорока в Беэр-Шеве, где врачи определили его смерть.

По данным израильской полиции, оба случая в настоящее время расследуются как убийства.

В начале года сотни тысяч арабских граждан вышли на улицы в знак протеста против непропорционально большого количества насилия, которому они подвергались в своих городах и поселках.