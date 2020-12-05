Тюмень, 5 декабря, 2020, 12:58 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 164 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Лабораторные исследования на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 165 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 декабря коронавирусом заразились 19 078 человек. Выздоровели 16 287 человек, 143 пациента с COVID-19 скончался (на два человека более, чем дём ранее).