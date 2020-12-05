Севастополь, 5 декабря, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Севастополе за сутки подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 5 декабря. Сутками ранее сообщалось о 75 новых носителях инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM

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«По состоянию на утро 5 декабря зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19. 22 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — сообщили в пресс-службе.

Всего за период пандемии в городе подтверждено 4694 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 4529 пациентов, в том числе 95 человек были выписаны за последние сутки. В статистику смертности за последние 24 часа пошли три пациента с COVID-19: двое мужчин в возрасте 87 и 61 лет и женщина 63 лет, общее число жертв коронавируса достигло 136 человек.

На 5 декабря в стационарах Севастополя находятся 129 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, 144 человека лечатся амбулаторно.