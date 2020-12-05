Ханты-Мансийск, 5 декабря, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В Югре за сутки лабораторно подтверждён 221 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 224 случая.

Основные очаги заражения в регионе на 5 декабря: Ханты-Мансийск — 42; Нягань и Сургут — по 23; Нижневартовск и Нефтеюганский район — 17; Нефтеюганск — 13; Когалым — 12.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 5 декабря 35 439 случаев. Излечились 30 637 югорчан, 436 пациентов с COVID-19 скончались (на семь человек более, чем днём ранее). .

Коэффициент распространения инфекции в регионе составил на 5 декабря — 1,01.