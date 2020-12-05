Санду призвала выйти на акцию протеста против «узурпации власти»
Кишинёв, 5 декабря, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Выйти в воскресенье, 6 декабря, на акцию протеста на площадь Великого национального собрания в Кишиневе призвала 4 декабря новоизбранный президент Молдавии Майя Санду в своем обращении эфире телеканала «Moldova 1», сообщает NewsMaker.
По словам Санду в стране сложилась тяжелая ситуация. Мест в больницах не хватает, силы врачей на исходе, все больше людей не имеют возможности рассчитаться с долгами, а у пенсионеров не хватает средств на питание и дрова. Кроме того по словам Санду не удается спасти бизнес малым предпринимателям.
Санду отметила, что накануне, 3 декабря, депутаты молдавского парламента от «Партии социалистов Республики Молдова», а также партии «Шор» проголосовали за несколько «антинародных законов». И как утверждает Санду данные законы были приняты с нарушением норм парламента и основного закона Молдавии.
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Новоизбранный президент Молдавии также сообщила, что депутаты от партии «Действие и солидарность» (PAS) обратились в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты голосования депутатов партии социалистов, «Шор» и платформы Pentru Moldova.
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Напомним, 3 декабря на митинге в Кишиневе Майя Санду призвала провести досрочные парламентские выборы и отправить в отставку действующее правительство.