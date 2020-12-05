Ярославль, 5 декабря, 2020, 10:12 — ИА Регнум. В Ярославской области при контроле областного правительства завершены почти все работы по федеральному проекту «Оздоровление Волги», запланированные на 2020 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Очистные сооружения в Красном Профинтерне

Общая стоимость работ составила 1 млрд 385 млн рублей, из низ 1 млрд 330 млн были выделены из федерального бюджета.

Введены в эксплуатацию сооружениям канализации в Тутаеве и в поселке Октябрь Некоузского района. Завершены работы по строительству очистных сооружений в поселке Красный Профинтерн Некрасовского района и поселке Судоверфь Рыбинского района. Завершен первый этап реконструкции канализационных сетей в селе Золоторучье Угличского района. Работы на очистных сооружениях в Большом Селе и посёлке Каменники Рыбинского района находятся в финальной стадии.

В 2020 году при контроле структур областного правительства начаты работы по строительству коллектора от деревни Дюдьково до очистных сооружений города Рыбинска и строительство очистных сооружений канализации в поселке Тихменево Рыбинского района. Уже в этом году планируется начать второй этап реконструкции сетей и очистных сооружений в селе Золоторучье Угличского района. Профильный департамент областного правительства определил подрядчика на эти работы.

В адрес департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области поступило представление от контрольно-счётной палаты области. Аудиторы указали на различные нарушения, не влияющие на ход реализации мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги». Как сообщили в правительстве области, департамент не согласился с большей частью вмененных ему нарушений. 16 из 23 нарушений обжалуются в арбитражном суде.

«При проверке реализации проекта «Оздоровление Волги» контрольно-счетной палатой Ярославской области совместно с федеральной счетной палатой были выявлены нарушения, касающиеся бухгалтерского учета и отчетности, законодательства в сфере закупок и подготовки проектно-сметной документации со стороны муниципальных заказчиков. Допущенные нарушения не влекут за собой риски неисполнения проекта, возврата денежных средств в бюджет не потребуется. Мероприятия будут продолжены в полном объеме. Сейчас под нашим контролем ведется процесс устранения выявленных ошибок. Мы будем и в дальнейшем следить за исполнением проекта», — рассказал председатель контрольно-счетной палаты Ярославской области Анатолий Фёдоров.

В следующем году проект в регионе будет продолжен. Сумма субсидии из федерального бюджета на 2021 год составит более 1 млрд рублей. На эти средства будут завершены работы, начатые в 2020 году, а также начнётся строительство очистных сооружений в поселке Новый Некоуз.