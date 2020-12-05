Лондон, 5 декабря, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Соблюдение рациональной диеты, отказ от курения и неумеренного употребления алкоголя, а также поддержание достаточного уровня физической активности позволяет продлить среднюю продолжительность жизни на несколько лет. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на несколько медицинских исследований.

Цитата из к/ф «Семь стариков и одна девушка». реж Евгений Корелов. 1969. СССР Семь стариков и одна девушка

Первое из упоминаемых в публикации исследований было проведено группой американских учёных в 2004 году. Медики из США использовали результаты 12-летних наблюдений за здоровьем пожилых людей в возрасте от 70 до 90 лет в 11 странах Евросоюза. Исследование показало, что соблюдение средиземноморской диеты, употребление алкоголя только в умеренных дозах, отказ от курения и высокий уровень физической активности связано со снижением смертности в этой группе людей более чем на 50%.

Другое исследование было проведено учёными из Великобритании в 2008 году. В рамках этой работы медики изучали влияние психологических факторов на продолжительность жизни. Исследование показало, что у более счастливых людей вероятность ранней смерти на 3,7% ниже, чем в среднем по популяции.

В публикации отмечается, что позже курение и употребление больших доз алкоголя были признаны факторами риска ранней смерти ещё в нескольких исследованиях.