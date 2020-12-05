Москва, 5 декабря, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Свое назначение на пост специального представителя президента России по связям с международными организациями прокомментировал экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс. Он написал об этом 5 декабря на своей странице в соцсети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

По словам бывшего главы «Роснано», ему не один раз в жизни приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно лично для него.

«На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — добавил Чубайс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.