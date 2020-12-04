Тюмень, 5 декабря, 2020, 00:25 — ИА Регнум. В Центральном районном суде Тюмени рассматривается дело бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова и бывшего директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Валерия Калалба. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Напомним, Алтынова обвиняют во взятках, Калалба в посредничестве в их получении.

«Подсудимый Калалб путался в показаниях. То он отрицал свою вину: «Я не был посредником ни в чем…», а потом частично признавал: «Да, я оказывал содействие в организации встреч», — сообщает пресс-служба суда.

Затем Валерий Калалб заявил, что все показания на следствии он давал под давлением и полностью отрицает предъявленное обвинение.

Юрий Алтынов настаивает, что получал не взятки, а подарки от друга Калалба.

Следующее судебное заседание Центрального районного суда по данному уголовному делу запланировано на 10 декабря 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрию Алтынову вменяется получение на день рождения дорогостоящих подарков — айфона, кожаной сумки и наручных часов, которые он не задекларировал. Кроме того, он пользовался мотоциклом Honda Gold Wing стоимостью 2,5 млн рублей, принадлежащего Калалбу.