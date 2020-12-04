Лондон и Брюссель провалили очередной раунд переговоров по Brexit
Брюссель, 4 декабря, 2020, 23:42 — ИА Регнум. Недельные переговоры по торговому соглашению между Великобританией и Евросоюзом после Brexit не привели к результату, 4 декабря передает Sky News.
Иван Шилов ИА REGNUM
Brexit
«После недели интенсивных переговоров в Лондоне с Дэвидом Фростом мы поняли… условия соглашения не могут выполняться из-за значительных расхождений», — заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.
Барнье отметил, что Лондон и Брюссель так и не пришли к компромиссному мнению по вопросам рыболовства и «равных условиях игры» в отношении доступа к единому рынку.
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