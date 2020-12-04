Москва, 5 декабря, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Росгвардия рассекретила архивные документы, рассказывающие о боях войск НКВД СССР под Москвой в декабре 1941 года. Они опубликованы Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации ко Дню воинской славы России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разгром немцев под Москвой. Разбитая немецкая техника на окраине Калуги

5 декабря 1941 года под Москвой советские войска перешли в контрнаступление и отбросили гитлеровцев на сотни километров от стен столицы. Этому грандиозному событию предшествовали долгие месяцы упорной обороны, измотавшей и обескровившей отборные дивизии вермахта.

«Отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артбатарея, другие подразделения ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший Краснознаменным. Они били танки и пехоту врага, спасали под вражеской бомбежкой здания на улицах столицы и бесценные для ее защиты грузы на железнодорожных объектах. Отряды ОМСБОН НКВД СССР для обеспечения наступления Красной Армии участвовали в возведении шоссейных мостов, разминировали подходы к дорогам в местах предстоящего наступления. Отдельный саперный батальон и отдельный батальон связи 2 мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД восстанавливал поврежденные линии связи. Кроме того, железнодорожные подразделения внутренних войск, участвуя в наступлении, восстанавливали разрушенные железнодорожные линии для подвоза фронтовым частям продуктов, медикаментов и боеприпасов», — подчеркнули в Росгвардии.

Из доклада командира 3-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений в политуправление войск НКВД СССР:

«Со 2 по 10 октября бронепоезд 76-го полка уничтожил восемь танков и до роты противника в районе Новых Комаричей, эвакуировал со станции Нарыжкино семь эшелонов с ценным грузом. В этот же период оперативный батальон дивизии, действуя против немцев, прорвавшихся у Новых Комаричей, уничтожил тринадцать танков и больше батальона противника. При этом батальон потерял до шестидесяти процентов личного состава».

Из доклада начальника войск НКВД по охране тыла Западного фронта в политуправление войск НКВД СССР:

«9 и 10 октября на южных и юго-западных подступах к Мценску 34-й мотострелковый полк войск НКВД, несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, несколько раз отражал его атаки и удерживал занимаемые рубежи. Наводчик 45-миллиметровой пушки красноармеец С. Белоус ночью, в условиях почти полного отсутствия какой-либо видимости обнаружил в непосредственной близости от своей батареи танки. Подполз к ним и, убедившись, что это были фашистские танки, вызвал сигнальной ракетой огонь по ним, а фактически на себя. Всего за двое суток боёв полком уничтожено 14 танков и 2 самолёта врага, рассеяно до двух батальонов вражеской пехоты. Действия полка получили высокую оценку командований 4-й танковой бригады и 26-й армии. 28 октября в районе Захаровки передовой отряд полка, возглавляемый капитаном Хрусталёвым, вступил в бой с 10 немецкими танками и двигавшейся за ними пехотой. За время боя бойцами отряда подбито семь фашистских танков. 1 декабря на наро-фоминском направлении противник, прорвав линию обороны наших частей, продвигался на восток с целью выйти на автомагистраль в районе Голицыно и окружить части Красной Армии, оборонявшие этот участок фронта. Подразделения 76-го полка войск НКВД по охране железнодорожных сооружений со взводом школы младших лейтенантов 5-й армии и сборной ротой 222-й стрелковой дивизии в тот же день заняли круговую оборону деревни Петровское, задержав и подчинив себе отходившие с обозом два танка 5-й танковой бригады. В течение последующих суток фашисты при поддержке 12 танков, бомбардировочной авиации и артиллерийского огня три раза бросались в атаку на деревню, однако сломить сопротивление оборонявшихся не смогли. В ходе девятнадцатичасового боя наши воины подбили 2 немецких танка и истребили около 400 гитлеровцев».

Среди рассекреченных архивных документов также выдержки из доклада командира ОМСДОН им.Ф. Дзержинского в политуправление и управление оперативных войск НКВД СССР, из сводки политуправления войск НКВД СССР от 14 ноября 1941 года, из оперативной сводки штаба 11-й дивизии войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности, из донесения командира 12-й дивизии войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности начальнику войск НКВД СССР, из рапорта начальника Малоярославецкого сектора охраны Московской зоны обороны в НКВД СССР.