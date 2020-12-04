Лос-Анджелес, США, 4 декабря, 2020, 23:00 — ИА Регнум. Организаторы церемонии вручения премии MTV Movie & TV Awards хотят посмертно удостоить Чедвика Боузмана звания «Героя на все времена» (Hero for the Ages). Об этом 4 декабря сообщил портал Deadline.

Gage Skidmore Чедвиг Боузман

Вручать Боузману эту посмертную награду будут известные актёры Дон Чидл и Роберт Дауни-младший. Церемония награждения MTV Movie & TV Awards 2020 состоится 6 декабря 2020 года.

Напомним, многие известные фигуры шоу-бизнеса почтили память Чедвика Боузмана 29 ноября 2020 года, в день рождения покойного актёра. В частности, к акции поминовения присоединился глава киностудии Marvel Кевин Файги. Боузман ушёл из жизни 28 августа 2020 года.