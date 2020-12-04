Париж, 4 декабря, 2020, 22:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не разделяет критику в отношении закона о глобальной безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В своем интервью онлайн-изданию Brut в пятницу, 4 декабря, глава государства, сказал, что «не думает, будто закон ограничивает права и свободы жителей Франции».

ИА REGNUM) враждебен по отношению к правительству и ко мне лично». Эммануэль Макрон «Это большая ложь. Франция — это не Венгрия или Турция, а этот воинственный спор (о законе о глобальной безопасности — прим.) враждебен по отношению к правительству и ко мне лично».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Национальное собрание в первом чтении проголосовало за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание для тех, кто «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и премьер-министр страны Жан Кастекс уже подтвердили, что статья будет переработана.