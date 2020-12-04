Вашингтон, 4 декабря, 2020, 21:41 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уровень насилия в Афганистане остается «неприемлемо высоким», 4 декабря сообщает агентство Reuters.

Афганистан

Помпео отметил в ходе виртуального мероприятия IISS Manama Dialogue, что требовал от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганского правительства прекратить боевые действия во время визита 21 ноября на переговоры в Катар.

«Я ясно дал им понять, что уровень насилия не может оставаться таким, пока продолжаются эти переговоры, это не сработает» , — заявил Помпео.

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