Ижевск, 4 декабря, 2020, 21:34 — ИА Регнум. В Удмуртии установили правила, в соответствии с которыми жители республики в качестве зрителей смогут принимать участие в спортивных мероприятиях в помещениях. Распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

Алексей Колчин ИА REGNUM На стадионе

Так, загрузка зрительного зала или трибуны не должна превышать 50%. В случае отсутствия трибун, на каждого зрители должно полагаться 4 кв метра площади.

В отношении всех участников должна проводиться бесконтактная термометрия, таким же способом будет осуществляться проверка билетов, граждане с признаками ОРВИ на мероприятия допускаться не будут.

Кроме того, потоки зрителей должны быть разобщены, в местах общего пользования необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра, не членов одной семьи будут рассаживать на расстоянии 1 метра. Пребывая на спортивном объекте, зрители должны находиться в защитной маске.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях в Удмуртии разрешено с 17 ноября. Однако до настоящего момента они проводились без зрителей. С 3 декабря спортивные мероприятия могут посещать все желающие.