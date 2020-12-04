Москва, 4 декабря, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Назначение Анатолия Чубайса специальным представителем президента по связям с международными организациями не означает, что он станет госслужащим или штатным сотрудником президентской администрации, сообщил 4 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента», — сказал Песков.

Кроме того, Песков пояснил, что на посту спецпредставителя президента Чубайс будет заниматься связями с организациями, относящимися к структурам ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, после снятия Чубайса с поста главы «Роснано» президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении специальным представителем президента по связям с международными организациями.