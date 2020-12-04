Киев, 4 декабря, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Действие закона об особом статусе Донбасса будет, вероятно, продлено Верховной радой, заявил 4 декабря её спикер Дмитрий Разумков, передаёт «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

Разумков "Я думаю, что пролонгация возможна, но пока что таких инициатив нет».

Напомним, речь идёт о законе «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Согласно этому документу, действующему с 18 октября 2014 г. до 31 декабря 2020 г., положения об особом статусе Донбасса вступят в силу после проведения там демократических выборов.

Между тем, согласно Минским соглашениям, сначала в Донбассе должны пройти выборы, затем ДНР и ЛНР должен быть предоставлен особый статус на постоянной основе и только потом произойдёт передача Украине участка границы с Россией.