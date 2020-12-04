Москва, 4 декабря, 2020, 20:53 — ИА Регнум. В России ведутся перспективные работы, совмещающие в себе развитие робототехники и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказал доктор технических наук, профессор, руководитель международной лаборатории «Биомехатроники и энергоэффективной робототехники», заместитель директора мегафакультета компьютерных технологий и управления Университета ИТМО (участник проекта 5−100) Сергей Колюбин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Комментируя состоявшееся 4 декабря совещание с президентом России Владимиром Путиным по вопросу развития технологий в сфере искусственного интеллекта, ученый обратил внимание на практические аспекты их применения. По его словам, эти технологии удобны для использования в одних отраслях, но имеют ряд изъянов при решении других задач, например, в тех, где требуется двигаться в трёхмерном пространстве.

«Я не буду затрагивать этот вопрос в целом, отвечу с позиции того, чем мы занимаемся в рамках образовательных и исследовательских активностей в Университете ИТМО, в том числе совместно с Центром робототехники «Сбербанка». В области сильного искусственного интеллекта известен парадокс Моравека. Он говорит о том, что научить искусственный интеллект решению задач, связанных чисто с информационными процессами, будь то распознавание образов, синтез речи или игра в шахматы, значительно проще, чем научить его решать задачи, касающиеся сенсорно-моторной координации, даже если для человека они кажутся очень простыми», — рассказал Колюбин.

Таким образом, машины способны на профессиональном уровне освоить игру в шахматы, однако игру в футбол или другой подвижный вид спорта способны выполнить только на низком уровне. По мнению профессора, современные возможности искусственного интеллекта в вопросах осознания и ориентации в физическом окружении не превосходят возможности трехлетнего ребенка.

По этой причине в лабораториях международного научного центра «Нелинейные адаптивные системы» ИТМО с привлечением магистрантов образовательной программы «Робототехника и искусственный интеллект» и при участии специалистов из Центра робототехники «Сбербанка» усилия были сфокусированы на развитии и внедрении технологий искусственного интеллекта применительно к беспилотному транспорту, сервисным антропоморфным и коллаборативным роботам, которые могут использоваться в логистике, здравоохранении и промышленности, отметил Колюбин.

«Мы решаем задачи автономной навигации, манипулирования объектами, естественных интерфейсов «человек-робот» на базе адаптивных самообучаемых алгоритмов гарантированной надежности и производительности. С одной стороны, их сложно решить без использования методов ИИ, а с другой — сами эти задачи являются стимулом и почвой для появления новых методов и подходов в области ИИ. Известны работы ведущих ученых и мыслителей, объясняющих, почему развитие ИИ не способно достичь полного потенциала без его физического воплощения. Мы, работая на стыке робототехники и ИИ, занимаемся развитием технологий так называемого воплощенного или физического интеллекта. На мой взгляд, за этим направлением большое будущее, потому что многие процессы, явления в нашей жизни неразрывно связаны с физическим миром», — рассказал учёный.

По его мнению, если в России научатся автоматизировать процессы, связанные с работой в неструктурированном динамичном окружении, то это даст положительный социально-экономический эффект.