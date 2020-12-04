Маунтин-Вью, США, 4 декабря, 2020, 20:45 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе американской поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Google

Сообщения о неполадках начали поступать около 19:30 по московскому времени. Большинство жалоб связано с трудностями при авторизации в учётной записи и проблемами с поиском.

Жалобы поступают главным образом от пользователей из США и Бразилии, а также ряда стран Европы. В России неполадки наблюдаются в основном у жителей Москвы.