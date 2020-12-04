Нью-Йорк, США, 4 декабря, 2020, 20:40 — ИА Регнум. Кризис, какого ещё не было с момента образования ООН, может разразиться в мире в следующем году, заявил 4 декабря директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

International Labour Organization ILO Абиджан, Кот-д’Ивуар

В ходе специальной сессии ГА ООН по борьбе с COVID-19 Бизли заявил, что умереть от голода в будущем году могут до 270 млн человек. Ситуация усугубляется пандемией.

Бизли «2021 год грозит стать годом самого серьёзного гуманитарного кризиса с момента основания ООН».

Напомним, продпрограмма ООН периодически публикует данные о голодающих в разных странах, большая часть которых находится в Африке.