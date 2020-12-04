Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2020, 20:35 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) пьяная водительница без прав устроила дорожно-транспортное происшествие с машиной скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижневартовску.

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Столкновение машин произошло ночью 4 декабря. За рулём Chevrolet была 19-летняя автоледи в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением и автомобиль занесло на встречную полосу, прямиком на автомобиль скорой помощи. Травмы получили водительница иномарки, которая вдобавок оказалась без прав на управление автомобилем, водитель и пассажиры скорой помощи.

Нарушительнице суд назначил наказание 10 суток ареста, отмечают дорожные полицейские.