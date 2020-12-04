Лавров заявил, что США довели Ближний Восток до катастрофы
Москва, 4 декабря, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Деятельность США на Ближнем Востоке привела к разгулу терроризма, заявил 4 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».
Говоря о проблемах юга Средиземноморья, российский дипломат указал на сохранение террористической угрозы, разгул организованной преступности, тяжёлую гуманитарную ситуацию, а также на многочисленные нарушения прав человека и нацменьшинств, дискриминацию христиан.
Российский дипломат добавил, что США используют ближневосточные страны, Север Африки, не сообразуясь при этом с нормами международного права. При этом он указал на такой аспект, как «проблема иностранных террористов-боевиков».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября глава российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев заявил, что так называемая антитеррористическая коалиция продолжает активно использовать лагерь «Эль-Холь» в Сирии как вербовочную базу для пополнения рядов незаконных вооружённых формирований.
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