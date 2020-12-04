Москва, 4 декабря, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Деятельность США на Ближнем Востоке привела к разгулу терроризма, заявил 4 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».

Владимир Соловьев. Привычная поза. 1967

Говоря о проблемах юга Средиземноморья, российский дипломат указал на сохранение террористической угрозы, разгул организованной преступности, тяжёлую гуманитарную ситуацию, а также на многочисленные нарушения прав человека и нацменьшинств, дискриминацию христиан.

Лавров «Это высокая, неприемлемая цена за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников, решивших испытать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства, навязать рецепты развития, игнорирующие ценности этих стран и народов».

Российский дипломат добавил, что США используют ближневосточные страны, Север Африки, не сообразуясь при этом с нормами международного права. При этом он указал на такой аспект, как «проблема иностранных террористов-боевиков».

Лавров «Они участвуют в боевых действиях в регионе, затем возвращаются в страны своего происхождения и развивают там активную диверсионную, пропагандистскую и вербовочную деятельность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября глава российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев заявил, что так называемая антитеррористическая коалиция продолжает активно использовать лагерь «Эль-Холь» в Сирии как вербовочную базу для пополнения рядов незаконных вооружённых формирований.

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