Тамбов, 4 декабря, 2020, 18:02 — ИА Регнум. В Тамбовской области начата вакцинация против СОVID-19, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Прививку сделали первые 42 добровольца из числа медработников.

Tambov.gov.ru Вакцинация против COVID-19 в Тамбовской области

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Региональные власти отмечают, что ни у одного из них не выявлено серьезных побочных реакций, делая выводы о безопасности вакцины.

Эксперты поясняют, что вакцина очень требовательна к соблюдению температурного режима и правил транспортировки. Поэтому первоначальный этап вакцинации организован на базе Рассказовской ЦРБ, которая территориально находится рядом с медицинским центром «Резерв», где хранится вакцина. В середине декабря планируется поступление ещё 829 доз вакцины. Список добровольцев сформирован из числа врачей и педагогических работников.

На следующем этапе планируется работа по организации массовой вакцинации населения Тамбовской области против COVID-19, которая будет проведена во всех медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Всего будет задействовано 33 лечебных учреждения.

В настоящее время организованы закупки холодильного оборудования для хранения вакцины, средства на которое выделены лечебные учреждения области будут использованы специальные контейнеры с хладонаполнителем. Сотрудники поликлиник, которых задействуют в масштабной вакцинации против коронавируса, прошли необходимое обучение.

«Прививку сможет сделать любой желающий при условии соответствия условиям применения вакцины, к которым относятся, например, отсутствие проявлений респираторных заболеваний. Окончательное решение о допуске к вакцинации примет участковый врач. Списки добровольцев формируются в поликлиниках по месту жительства. Точная дата начала массовой вакцинации пока не определена. Мы сразу приступим к этой работе, как только поступит вакцина», — пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Вопросы организации медицинской помощи больным с коронавирусом в Тамбовской области находятся на личном контроле губернатора Александра Никитина, который возглавляет региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент Владимир Путин во время видеоконференции поручил начать в ближайшее время масштабную кампанию по вакцинации против коронавируса. В первую очередь она коснется двух групп риска — врачей и учителей.