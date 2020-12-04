Тула, 4 декабря, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Концепцию празднования 80-летия обороны Тулы и 45-летия присвоения городу звания «Город-Герой» утвердил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 4 декабря по итогам заседания оргкомитета по подготовке к празднованию юбилейных дат. Заседание провёл глава региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

«На 2021 год выпадают сразу две знаковые для нашего региона даты. Мы обязаны отметить их достойно, предстоит реализовать масштабные планы. Будет учреждена особая памятная медаль, создан музей, посвящённый обороне Тулы. Запланирован ряд патриотических мероприятий», — сказал на заседании Алексей Дюмин.

Ранее по поручению губернатора в регионе разработали концепцию празднования важных для Тулы и всего региона дат — 80-летия обороны Тулы и 45-летия присвоения городу звания «Город-Герой». Всего в план включено 98 мероприятий различной тематики.

В числе мероприятий — награждение ветеранов, защитников города, тружеников тыла. Губернатор Алексей Дюмин направил в Тульскую областную думу проект закона об учреждении медали «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой». Как уточнил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов доложил, что медали будут вручать участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья во время войны; труженикам тыла. Всего планируется наградить более 12 тысяч человек. Алексей Дюмин дал поручение изготовить все медали до апреля, а до декабря организовать поздравление ветеранов с вручением продуктовых наборов.

Один из ключевых проектов в рамках празднования предстоящих юбилейных дат — создание Музея обороны Тулы, эта идея получила поддержку президента Владимира Путина. На данный момент, сообщила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, работа над созданием проекта музея близка к завершению. Он разместится в парке Патриот, его площадь составит около 3 тыс. кв. метров, экспозиция будет создана с использованием самых современных технологий музейного дела.

Проект экспозиции выполнен за счет средств регионального бюджета, инженерно-технические вопросы планируется решить до конца декабря. Художественный проект проработан и обсужден с экспертным советом, в состав которого вошли ведущие историки, краеведы, архивисты, поисковики, специалисты в области музейного дела регионального и федерального уровня. Всего в музее будет размещено 37 экспозиционных комплексов, 96 мультимедийных комплексов (электронные энциклопедии, справочные системы, исторические игры), 46 манекенов. Алексей Дюмин поручил ускорить разработку проектно-сметной документации и до 20 декабря предоставить в Министерство культуры РФ предложения по финансированию проекта.

Также план мероприятий включает фестивали и конкурсы, выпуск электронного сборника статей «Герои газетной полосы», музейно-выставочные мероприятия, дополнение сайта «Живи и помни» материалами, посвященными 80-й годовщине обороны Тулы.

Отдельным пунктом в программе идут ремонтно-реставрационные работы на мемориальных местах. В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» в 2019 году выполнены работы на 11 объектах, до конца 2020-го завершатся — на 14 объектах. Еще 14 объектов планируется отреставрировать в 2021 году. Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что состоянию всех монументов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, должно быть уделено особое внимание. Главы муниципалитетов должны привести в порядок памятники и благоустроить территорию.

В числе наиболее значимых патриотических предприятий, запланированных на 2021 год, — региональный юнармейский форум, посвященный 80-летию героической обороны города. Прорабатывается вопрос организации для лучших юнармейцев Тульской области посещения учебно-методического центра «Авангард» в Подмосковье. В рамках проекта «Память» будет вестись благоустройство воинских захоронений на Всехсвятском кладбище. Подготовка проектно-сметной документации завершится к 10 декабря. Также состоится несколько волонтерских акций, в том числе акция «Улицы Героев», а также квест-игра, посвященная юбилею обороны города.

Подготовка к юбилейным мероприятиям уже началась в учреждениях образования Тульской области. Совместно с изданием «Русское слово» готовится сборник «Тульский край: известный и неизвестный», в котором важнейшие исторические события региона будут поданы в доступной для детей форме. Губернатор поручил усилить взаимодействие с вооруженными силами и профильными федеральными ведомствами при подготовке мероприятий, а также сделать особый акцент на значимости Тульской оборонительной операции в войне.

Основная часть мероприятий запланирована непосредственно в областном центре. В рамках подготовки к празднованию Тулу оформят в едином стиле, будет создан тематический аудиогид для общественного транспорта, из которого жители и гости города смогут больше узнать о событиях Тульской оборонительной операции. Также намечено проведение работ по благоустройству, реставрации и ремонту памятных мест, захоронений защитников Отечества, участников обороны Тулы, ветеранов Великой Отечественной войны. Планируется открыть сквер имени «80-летия обороны Тулы», памятного знака с именами участников Тульского рабочего полка на территории Рогожинского парка, мемориальные доски, присвоить имена героев обороны городским учреждениям. В памятные даты на площади Победы у Вечного огня будет выставлен Пост №1. В ноябре-декабре 2021 года пройдет «Месячник обороны города Тулы».

«Коллеги, мы начали подготовку заранее — больше, чем за год до юбилейных дат. Времени на то, чтобы организовать все запланированные мероприятия на самом высоком уровне, достаточно. Рассчитываю, что все отнесутся к поставленным задачам максимально ответственно», — отметил Алексей Дюмин.