Калуга, 4 декабря, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Депутат Городской думы Калуги Роман Коптеев встретился с председателем калужской областной организации Всероссийского общества инвалидов Александрой Граф и для нужд людей с ограниченными возможностями депутат подарил восемь настенных обогревателей.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский депутат подарил инвалидам восемь настенных обогревателей

«Наш депутат на протяжении многих лет уделяет больное внимание обществу инвалидов, оказывает материальную помощь, — рассказала Александра Граф. — Подаренные им обогреватели пришлись очень кстати: многие люди с ограниченными возможностями сейчас находятся на самоизоляции, теперь мы сможем создать в их домах комфортную обстановку».

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский депутат подарил инвалидам восемь настенных обогревателей

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в возглавляемой Романом Коптеевым спортивной школе «Труд» действует группа здоровья для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Благодаря помощи и усилиям депутата эта категория калужан получила возможность заниматься лечебной физкультурой, поддерживать и укреплять здоровье.