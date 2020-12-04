Калуга, 4 декабря, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Депутат Городской думы Калуги Андрей Нефедов встретился с инициативной группой многодетных семей в деревне Большая Каменка. Пресс-служба Городской думы Калуги, жители находятся в сложной ситуации: землю муниципалитет предоставил, многодетные семьи построили дома, но по причине отсутствия денежных средств в городском бюджете в деревню до сих пор не подведены дороги и не проведен газ.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский парламентарий обсудил с многодетными благоустройство деревни

По итогам встречи наметили первые шаги: отсыпать овраг, в нем проложить трубу и засыпать землей с последующей организацией гравийной дороги. Для этого проведены переговоры с «Руслан-1», обещали помочь. Принято решение за зиму завести грунт, весной расчистить в овраг и уложить трубу; в ближайшее время на рабочем совещании с городским головой Дмитрием Денисовым наметить четкий план действий, этапы проектных работ и бюджетирования по строительству дороги и газопровода.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский парламентарий обсудил с многодетными благоустройство деревни