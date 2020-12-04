Санкт-Петербург, 4 декабря, 2020, 17:15 — ИА Регнум. В Северной столице наблюдают взрывной рост цен на новостройки. По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в городе зафиксировали рекордное для современного рынка недвижимости удорожание — на 25% с начала 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM 4 Новостройки на набережной Невы в спальном районе

Сейчас 1 кв. метр жилой недвижимости в новом строительстве стоит в среднем почти 143 тыс. рублей, в пригороде к ноябрю квартиры подорожали до 92 тыс. рублей за метр, то есть примерно на 20%, уточняет АБН.

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В массовом сегменте в ноябре цены выросли на 5%. По словам главы консалтингового центра Ольги Трошевой, это намного больше, чем в стандартные периоды развития рынка, когда рост наблюдается в пределах 1,5−2% в месяц.

Дорожает недвижимость в абсолютно всех сегментах, от эконом — до бизнес-класса и элитных объектов. В сегменте «бизнес» рост составил 20% с начала года, здесь 1 кв. метр теперь стоит почти 220 тыс. рублей. Элитное жилье подорожало на 8,3% с начала года, до 391,5 тыс. рублей.

Больше всего рост цен затронул «статусные локации» — Московский проспект, метро «Фрунзенская», Сосновку, Черную речку — Лесную, Свердловскую набережную, констатирует Трошева. Жилье в спальных районах подорожало за месяц на 3,8% — до 141,3 тыс. рублей за 1 кв. метр.

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Эксперты неоднократно ссылались на льготную ипотечную ставку как причину для роста цен. Тем не менее вице-премьер Марат Хуснуллин на днях выступил за дальнейшее снижение ставки до 4−5%, при этом, по его мнению, не только этот показатель повлиял на цены.

Он полагает, что причиной тому — «вымывание» мигрантов из страны из-за коронавируса, то есть отсутствие дешевой рабочей силы, ослабление курса рубля, обрыв производственных цепочек из-за пандемии, а также переход на эскроу-счета.

«Стоимость денег от 2% до 12% легла в себестоимость строительства. За это кто должен платить? То есть мы за риски заплатили, всё ушло в цены», — заявил Хуснуллин.