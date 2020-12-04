Курган, 4 декабря, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Курганская область 4 декабря получила вторую партию вакцины от COVID-19. Она состоит из 200 доз, сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцина от коронавируса

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Всего в регионе до конца 2020 года ждут поступления 716 доз от COVID-19.

«Первыми вакцину получат врачи, которые работают в «красных зонах» и спасают жизни наших земляков», — сообщила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак.