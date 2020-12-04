Костромской политик изобрёл «устройство для выздоровления» от COVID-19
Кострома, 4 декабря, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Председатель партии «Социальной защиты», депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов заявил об изобретении устройства для быстрого лечения коронавируса. Об этом со ссылкой на видео, выложенное на официальной странице политика в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению Михайлова, для того, чтобы излечиться от новой инфекции, больной должен «перестать вдыхать выдыхаемый им воздух», заражённый «миллиардами частиц коронавируса». Для этого депутат усовершенствовал защитный экран для лица, прикрепив к нему несколько вентиляторов. Как пользоваться устройством, Михайлов показал на собственном примере.
ИА REGNUM попросило поделиться мнением об изобретении Алексея Стукалина — главного специалиста Костромской области по инфекционным болезням. Врач не оценил идею, сказав, что устройство бесполезно для лечения коронавируса и может навредить отдельным категориям пациентов.
Ранее депутат Михайлов предлагал бороться с COVID-19, искусственно повышая температуру тела пациентов и призывал граждан «не прятаться от вируса, сидя по квартирам».
В Костромской области Владимир Михайлов известен как бизнесмен, политик и изобретатель. С 2005 года Михайлов — депутат облдумы. В 2018 году выдвигал свою кандидатуру на выборах Президента России, годом позже выпустил книгу «Как я не стал Президентом». Кроме этого, Михайлов возглавляет костромскую фирму «Фэст», специализирующуюся на выпуске медицинских изделий первой необходимости