Кострома, 4 декабря, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Председатель партии «Социальной защиты», депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов заявил об изобретении устройства для быстрого лечения коронавируса. Об этом со ссылкой на видео, выложенное на официальной странице политика в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео страницы Владимира Михайлова «В контакте» Владимир Михайлов

По мнению Михайлова, для того, чтобы излечиться от новой инфекции, больной должен «перестать вдыхать выдыхаемый им воздух», заражённый «миллиардами частиц коронавируса». Для этого депутат усовершенствовал защитный экран для лица, прикрепив к нему несколько вентиляторов. Как пользоваться устройством, Михайлов показал на собственном примере.

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«Мной разработана защитная маска, в неё встроены вентиляторы. В этой маске выдыхаемый воздух сразу уходит вниз, и вы вдыхаете свежий воздух. Аккумуляторов, от которых питаются вентиляторы, хватает примерно на 1,5−2 часа. Также мной разработана маска, работающая от аккумулятора, которого хватает на 12 часов непрерывной работы, в неё можно ставить 1−4 вентилятора», — объяснил политик.

ИА REGNUM попросило поделиться мнением об изобретении Алексея Стукалина — главного специалиста Костромской области по инфекционным болезням. Врач не оценил идею, сказав, что устройство бесполезно для лечения коронавируса и может навредить отдельным категориям пациентов.

«С научной точки зрения, чем свежее воздух в помещении, тем дальше в организм к человеку «полезет» коронавирус, как бы глупо это ни звучало. Инфекции только и нужен свежий приток кислорода, свежие эритроциты, которые он и поражает. Даже очень глубоко при ковиде дышать не рекомендуется, чтобы не освежать газовый состав глубоко в альвеолах (структура лёгких, участвующая в акте дыхания — ИА REGNUM). Кроме того, постоянный поток холодного воздуха через носовые пути тоже не очень полезен. Продуть человеку нос, в котором и так сухо, обветрить губы, рот, которым будет стараться дышать больной — не самая правильная стратегия. Мне не по душе эта игрушка», — заключил врач.

Ранее депутат Михайлов предлагал бороться с COVID-19, искусственно повышая температуру тела пациентов и призывал граждан «не прятаться от вируса, сидя по квартирам».

В Костромской области Владимир Михайлов известен как бизнесмен, политик и изобретатель. С 2005 года Михайлов — депутат облдумы. В 2018 году выдвигал свою кандидатуру на выборах Президента России, годом позже выпустил книгу «Как я не стал Президентом». Кроме этого, Михайлов возглавляет костромскую фирму «Фэст», специализирующуюся на выпуске медицинских изделий первой необходимости