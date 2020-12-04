Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Жителей Ростова-на-Дону из-за неблагоприятных метеоусловий призвали одеваться по погоде. Автовладельцев спасатели просят соблюдать правила дорожного движения, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

В городском управлении по делам ГО и ЧС проинформировали о понижении температуры воздуха и сильном восточном ветре. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение ближайших нескольких дней.

В связи с морозами возможны нарушения транспортного сообщения, а также в работе судоходства и водозаборных сооружений.