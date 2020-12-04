Ульяновск, 4 декабря, 2020, 16:02 — ИА Регнум. В Ульяновске готовятся к ёлочным базарам, которые откроются 15 декабря. Они будут работать до нового года, сообщает администрация областного центра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ель

Новогодние базары развернутся на 30 торговых площадках по 27 адресам, большая часть — в центре города. Также торговля будет идти в Железнодорожном районе, Засвияжье, левобережной части Ульяновска.

Торговля новогодними елями будет идти с 15 по 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал муниципальных глав оставить «новогодние» расходы на уровне прошлого года, а «ещё лучше», чтобы они были «существенно ниже».

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