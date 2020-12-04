Москва, 4 декабря, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Демократ Джо Байден тщательно отмежевывается от линии президента США Дональда Трампа, который действовал грубо и открыто, не стесняясь позиции защитника национальных интересов США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал обещание Байдена о многостороннем подходе.

Юлий Ганф. В тесном кругу

Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости»

«Байден как представитель глобалистской партии дает многочисленные сигналы, что он укрепит атлантическое единство и будет действовать, координируясь со своими союзниками по блоку НАТО. Эти сигналы направлены прежде всего Лондону, Парижу, Берлину и другим европейским столицам, — сказал Шаповалов. — Известно, что в отношении с иранской ядерной программой и по целому ряду вопросов о взаимоотношениях с Китаем и Россией Трамп, не стесняясь, разрушал единство и выражал собственную позицию, не обращая внимания на позиции своих европейских союзников».

Это, как подчеркнул политолог, было наглядно видно по ситуации с Ираном и проектом «Северный поток — 2» .

«И сейчас Байден ничего нового не привнес. Понятно, что потенциалы США и их союзников несопоставимы, и ни о каком равноправном партнерстве речи быть не может. Просто если у Трампа американский интерес был открытым и очень явно выраженным, то при Байдене он будет прикрыт мнимой готовностью США согласовывать свои позиции с союзниками. На самом деле будет проводиться линия США», — сказал Шаповалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политический консультант Анатолий Вассерман объяснил, когда может рухнуть экономика США.